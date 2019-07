Jovens paraenses são selecionados para rede global de empreendedores sociais

(Foto:Reprodução)-Ambos têm projetos ligados a comunidades ribeirinhas

Aos 20 anos, os paraenses Luiz Henrique Ferreira e Luísa Falcão de Oliveira foram selecionados para fazer parte da rede global de empreendedores sociais da Ashoka, considerada uma das cinco ONGs de maior impacto social do mundo, presente em 92 países. Realizando pela primeira vez no Brasil o painel Jovens Empreendedores Ashoka (JTA), a ONG identificou e selecionou diferentes iniciativas inovadoras que fazem a diferença nas comunidades em que foram criadas.

O projeto de Luiz tem a ver com a comunidade ribeirinha da reserva extrativista Tajapós/Arapiuns (Rexex), no extremo oeste do Estado, onde ele mora. Engajado com processos organizacionais na comunidade desde os 15 anos, quando começou a trabalhar na organização juvenil da igreja católica e, posteriormente, aos 17, como representante da liderança juvenil no Conselho Intercomunitário da RESEX, que compreende 20 comunidades, Luiz apresentou ao JTA um trabalho que visa despertar interesse dos jovens na resolução de problemas locais, como infraestrutura, saneamento e educação por meio de atividades lúdicas, teatro e música que exploram o potencial de cada jovem a se engajar e também desenvolver habilidades socio-emocionais, como liderança. A partir dos seus esforços, além de todas as comunidades possuírem um representante jovem no Conselho Intercomunitario da RESEX para tomada de decisão, Henrique conquistou espaço de fala para a juventude na cidade de Santarém.

Já a acadêmica de direito da Universidade Federal do Oeste do Pará, Luísa Falcão, é articuladora da rede de jovens Engajamundo e co-coordenadora da Rede Global de Jovens pela Biodiversidade no Brasil. Ela participa de vários projetos que conectam as comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas com demandas que surgem por meio de seu trabalho para proteção da biodiversidade da região. No passado ela trabalhou com o Projeto Cadê o Mato?, iniciativa que nasceu da colaboração de outros jovens da rede do Engajamundo, que tratava da conscientização sobre as reformas do Código Florestal. Como produto final, em 2016, ela e seus colegas entregaram um manifesto aos ministros do Supremo Tribunal Federal pontuando que a juventude era contrária à nova lei. Sua atuação no Engajamundo, organização fundada pela empreendedora social Ashoka Raquel Rosemberg, hoje inspira outros jovens a liderar projetos sociais na região amazônica.

Por meio do ingresso na rede global, Luiz e Luísa agora podem trocar experiências com várias outras pessoas ao redor do globo para ampliar o alcance de suas ações, já que o objetivo da ONG é liderar ações que criem um mundo onde todos se reconheçam como agentes de transformação positiva na sociedade.

OUTROS PROJETOS

Ao todo, já foram reconhecidos mais de 3.500 empreendedores sociais, 376 deles somente no Brasil, além de 300 Escolas Transformadoras, sendo 21 no país.

10 jovens brasileiros foram avaliados num painel que contou com a presença de empreendedoras/es da rede da Ashoka Brasil, e membros internacionais da organização na Índia, Estados Unidos e Argentina.

NOMES IMPORTANTES ASSOCIADOS A ONG

Entre os líderes da ONG estão nomes reconhecidos mundialmente, como Muhammad Yunus (Prêmio Nobel da Paz de 2006) e Kailash Satyarthi, que dividiu com a paquistanesa Malala Yousafzay o prêmio Nobel da Paz de 2014. No Brasil desde 1986, a Ashoka teve como um de seus primeiros empreendedores sociais a figura de Chico Mendes, em 1988. No mundo, sua atuação vem desde 1980, quando foi fundada pelo norte-americano Bill Drayton, na Índia.

