Jovens são obrigados a fazer sexo oral e denunciam policiais militares

(Foto:Reprodução TV Globo)-As agressões e abusos foram registradas em um vídeo

Dois jovens denunciaram abusos sofridos na estação de trem da SuperVia, no Rio de Janeiro (RJ) na 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar nesta quarta-feira (10). A denúncia é sobre dois policiais militares e quatro seguranças da SuperVia. Eles disseram que foram agredidos e obrigados a fazer sexo oral um no outro.

Os rapazes de 17 e 18 anos relataram agressões, ameaças e abusos. “Que humilhação, covardia. Levou a gente para trás da estação. Começou a bater na gente. Jogou spray de pimenta, bateu com a arma na nossa cara, chutou a cabeça”, contou um deles.

O vídeo que circula com as imagens das agressões mostra os dois sob a mira de uma pistola, supostamente segurada por um policial, sendo obrigados a praticarem sexo oral um no outro. “Eles obrigaram. Colocaram a arma na nossa cabeça. Se a gente não fizesse, iam matar a gente”, disse um dos jovens.

Em nota, a Secretaria da Polícia Militar diz que pelas imagens mostradas no vídeo não é possível identificar se são policiais militares. Apesar de não confirmar que são PMs envolvidos no caso, a corporação afirmou que está realizando diligências para verificar se há envolvimento de militares.

A denúncia foi feita por uma parente de uma das vítimas na 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

A SuperVia informou que considera “lastimável esse fato registrado dentro do sistema da ferroviário no último domingo”. A concessionária está apurando com rigor o ocorrido para tomar as medidas cabíveis. Caso seja constatada a participação de funcionários ou empregados terceirizados, todos serão desligados. A empresa também se coloca à disposição da polícia para auxiliar nas investigações.

