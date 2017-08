Jovens são presos por receptação e tráfico de drogas em Santarém

A outra prisão aconteceu no bairro Caranazal onde um jovem foi abordado em atitude suspeita. Com o homem a polícia encontrou dinheiro e drogas, caracterizando o comércio de drogas ilícitas.

De acordo com informações da Polícia Civil, um jovem que conduzia uma motocicleta foi abordado e a polícia identificou que a numeração do chassi estava raspada. O homem foi levado à Seccional para prestar esclarecimentos, na ocasião foi identificado que o veículo era roubado e o homem foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de receptação.

Dois jovens foram presos no plantão policial desta quinta-feira (31) em Santarém, oeste do Pará. Um por tráfico de drogas e outro por receptação.

Um homem foi flagrado com drogas no bairro caranazal e o outro estava conduzindo uma moto com o chassi raspado.

