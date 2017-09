Jovens são presos suspeitos de realizarem assaltos em Santarém

De acordo com a polícia, a vítima relatou que um dos suspeitos acenou para ele pedindo uma corrida até o bairro Santo André. Ao chegar no destino, o passageiro anunciou o assalto. A vítima reagiu e os dois começaram uma luta corporal.

Dois jovens foram presos no início da manhã desta sexta-feira (15) em Santarém, oeste do Pará. Eles são suspeitos de realizarem assaltos em Santarém. Um mototaxista não-legalizado reconheceu um dos suspeitos.

