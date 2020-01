Jucepa inicia implantação do processo 100% digital no Pará

(Foto:Bruno Cecim / Agência Pará) – Neste primeiro momento, serviços serão exclusivamente online para S.A Cooperativa, Empresas Públicas e Consórcios

Começou, nesta segunda-feira (20), o calendário de implementação de serviços exclusivamente digitais da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), tornando o registro de empresas no Estado 100% online.

Os processos de abertura, alteração e extinção de empresas, bem como, a autenticação de livros, conforme as datas estabelecidas, passarão a tramitar somente pelo meio virtual, facilitando para todo o cidadão que desejar registrar seu negócio e, tornando o processo também mais seguros sob aspecto jurídico.

Neste primeiro momento, os serviços da Jucepa serão exclusivamente digitais para os tipos jurídicos de S.A Cooperativa, Empresas Públicas e Consórcios. Já em 3 de fevereiro valerá para Eireli; e, por fim, em 17 de fevereiro para sociedade empresarial limitada e demais tipos jurídicos.

Essa mudança ocorrerá por etapas, para que os usuários possam adaptar-se ao formato 100% digital, com mais facilidade.

“Dando continuidade ao projeto de simplificação do processo de legalização de empresas, a Jucepa está implementando o calendário que torna o meio digital como ferramenta única para o registro de empresas. Dessa forma, oferecemos um programa de capacitações para o público em geral a fim de que possam aprender e se familiarizar com a ferramenta”, informou a presidente da Jucepa, Cilene Sabino.

Registro Digital

Segundo o secretário geral da Autárquico da Jucepa, Fernando Velasco, a assinatura digital, realizada com certificação digital, dificulta a falsificação de documentos. “Os processos digitais podem dar mais segurança ao cidadão que utilizará a certificação digital para assinar os processos, evitando o uso indevido de nome no quadro societário das empresas”.

Além da Jucepa, outras juntas comerciais já trabalham com o registro digital de empresas, como são os casos de Minas Gerais e Roraima, que operam com serviços de abertura, alteração e extinção de empresas exclusivamente pela internet. As juntas do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul também já estão trabalhando com calendário de serviços 100% digitais.

