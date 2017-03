Judiciário dedica semana ao combate à violência doméstica e familiar no PA

A partir desta segunda-feira (6), o Poder Judiciário do Pará irá movimentar todos os processos que envolvem violência doméstica no Estado, realizar palestras, visitas técnicas, reuniões e ações de cidadania como parte da programação da 7ª etapa da campanha “Justiça pela Paz em Casa”, voltada ao combate à violência doméstica e familiar.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), cerca de 1.436 feitos já foram contabilizados em todo o Estado para que sejam emitidas decisões, sentenças, despachos, ou realizados arquivamentos durante a semana da campanha. Algumas comarcas do interior ainda estão concluindo os quantitativos de processos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres.

Na capital, as três Varas de Violência Doméstica totalizam 20 processos envolvendo a morte de mulheres, sendo que alguns crimes não foram tipificados como feminicídio por terem acontecido antes da vigência da Lei 13.404/2015. Nas varas do Júri de Belém, num total de 7 processos, todos os réus estão pronunciados para júri e os três feitos da 3ª Vara do Júri já têm audiência marcada.

“Além de dar uma satisfação à sociedade do que está sendo feito, da efetividade jurisdicional, o mais importante da campanha “Justiça pela Paz em Casa” é a prevenção e o esclarecimento. Somente através da educação, da conscientização, é que vamos mudar esta cultura enraizada de que o homem pode tudo, que pode mandar inclusive na vida e na morte da mulher”, explica a desembargadora Diracy Nunes Alves, que assumiu a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar para o biênio 2017/2019. A programação se estende até o próximo dia 11, em Belém.

Fonte: G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...