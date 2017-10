Judiciário empossa juiz substituto

O juiz direito substituto Vinicius Pacheco de Araújo tomou posse, nesta sexta-feira, 29, no Poder Judiciário do Pará. O novo magistrado se une ao grupo de nove juízes já empossados na gestão do biênio 2017/2019 do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). No ano passado, 48 magistrados ingressaram no Judiciário paraense.

Em saudação, o presidente do TJPA, desembargador Ricardo Ferreira Nunes, disse que o novo juiz veio somar à equipe de magistrados. “É uma solenidade simples, de importante significado, que ficará marcado no coração. A partir de agora, como juiz, você estará integrando um dos mais respeitados Tribunais do País, embora seja de médio porte”, afirmou.

O presidente ressaltou que a função de juiz é um sacerdócio. “A partir de segunda-feira, você estará prestando a função jurisdicional. A função é espinhosa e é necessário atuar com serenidade e equilíbrio”, disse, acrescentando que o juiz Vinicius Araújo será encaminhado para uma Comarca do Interior do Estado. “No interior, o costume é diferente e o jurisdicionado precisa de atenção especial”, completou.

Ainda em discurso, o desembargador Ricardo Ferreira Nunes destacou a importância da célere prestação jurisdicional. “A rapidez nas decisões judiciais é necessária para uma sociedade que não suporta mais a morosidade processual”, observou.

O juiz substituto Vinicius de Araújo lembrou que a função de magistrado é estar a serviço do Estado do Pará. “Hoje, tomando posse, revejo minha vida de universitário e de estudos. A vocação sempre existiu e a vontade de atuar, de poder tornar o meu ambiente um pouco melhor, um pouco mais justo, mais humano, está cada vez mais forte, ávido e preponderante”, disse. “Toda atuação deve ser feita com equilíbrio e com justiça. Direitos e garantias precisam ser preservados, buscando sempre o equilíbrio entre os sujeitos envolvidos”, completou.

O novo magistrado destacou o novo Código de Processo Civil atende aos instrumentos de resolução de conflitos, como a conciliação e mediação. “De forma pacífica, as partes decidem como agir, não tem um sujeito externo intervindo e dizendo como cada um deve agir. Na medida que proporciona o maior grau de autonomia às partes, o percentual de resultado de êxito é maior, de não retroceder a situação anterior”, esclareceu Araújo.

O novo juiz passa a integrar o quadro 321 magistrados de 1º Grau do Judiciário paraense. Participaram da solenidade o decano do TJPA, desembargador Milton Nobre; o desembargador vice-presidente, Leonardo de Noronha Tavares; o juiz auxiliar da Presidência, Lucio Barreto Guerreiro; secretários, gestores e servidores.

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

