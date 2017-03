Judiciário investe na ressocialização de jovens em Rurópolis

Parcerias com projetos sociais dão novas perspectivas a adolescentes

A baixa escolaridade e a falta de ocupação têm sido fatores que contribuem significativamente para a inserção de jovens no mundo do crime. Sem oportunidades e estigmatizados, muito desses adolescentes não conseguem mais se reinserir socialmente, o que os coloca a margem da sociedade. Mas essa realidade está sendo modificada aos poucos em Rurópolis.

Diante do aumento no número de adolescentes em conflito com a lei, o juiz da Comarca, Vilmar Durval Macedo Junior, decidiu reunir poder público e sociedade civil em prol da recuperação desses jovens, além de prevenir que outros enfrentem as mesmas dificuldades.

O juiz então levantou todos os projetos sociais existentes na Comarca voltados para esse público e partir daí passou a trabalhar em conjunto para que os jovens sejam encaminhados às atividades esportivas, educativas e profissionalizantes. “Depois da internação, eles voltavam a delinquir. Se eu não agisse, eles inevitavelmente voltariam ao crime”, explica o magistrado.

Para que a estratégia funcionasse, o juiz auxiliou os coordenadores dos projetos socioeducativos a se cadastrarem junto ao Poder Judiciário para a obtenção de valores oriundos de penas pecuniárias e transações penais, assim eles garantem recursos para que as atividades tenham continuidade. “Antes, essas verbas eram destinadas à alimentação de presos e algumas reformas, portanto, não tinham caráter ressocializador”, revela.

Atualmente, sete projetos já estão sendo beneficiados, entre eles o “Escolinha do Ari” no qual os meninos têm aulas de futebol, mediante apresentação de documentos que comprovem o bom rendimento escolar. Já o projeto “Meninos que Lutam” utiliza o Jiu-Jitsu para resgatar jovens do mundo das drogas. O próprio magistrado, praticante do esporte, já treinou pessoalmente com os adolescentes.

Com as ações, o magistrado espera harmonizar a sociedade local, tirando crianças e adolescentes de situação de risco, projetando um futuro mais promissor para esse público. “O Poder Judiciário assume importante papel na honrada missão de contribuir para tornar Rurópolis uma cidade mais digna para suas crianças, adolescentes, adultos e idosos, de hoje, e de um próspero e brilhante futuro que agora vem sendo plantado”, acredita Vilmar Junior.

