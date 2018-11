Judiciário lança concurso artístico em Santarém

O objetivo é estimular a prevenção à violência contra a mulher

(Foto: Divulgação) – Nesta segunda-feira, 5, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Santarém abriu as inscrições para o concurso artístico com o tema “#NãoSeCale: Paz em Casa e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”. Serão aceitos trabalhos produzidos com o uso de lápis, têmpera, tinta, grafite, óleo, acrílico, aquarela, desenho, pastel entre outros, com dimensões máximas de 100cmx80cm. O concurso integra a programação da Semana Justiça pela Paz em Casa, que acontecerá entre os próximos dias 26 e 30.

“A intenção é levar um tema tão relevante como o combate à violência doméstica para o debate por meio das mais diversas formas de expressão, inclusive a artística, porque consideramos a arte um grande instrumento de educação e conscientização, seja por profissionais ou não”, diz a juíza Carolina Maia, titular da vara que promove o concurso. Ela acredita que a arte é uma importante forma de “engajar as pessoas a participar do enfrentamento desse tipo de violência”, pois, ao esclarecer a comunidade sobre o problema, promove o empoderamento e a aproximação do Judiciário.

Os candidatos maiores de 18 anos podem se inscrever até o próximo dia 23, na Secretaria da vara, no fórum de Santarém; na Promotoria de Violência Doméstica de Santarém, no prédio do Ministério Público do Estado; no Centro de Referência Maria do Pará; ou nos Centros de Referência em Assistência Social da Prefeitura de Santarém.

5 de Novembro de 2018

