Judiciário paraense perde Nadja Meda

Desa. Nadja Nara Cobra Meda tomou posse no desembargo em 2016 – (Foto:Reprodução/Ricardo Lima)

Desembargadora faleceu nesta quarta-feira, 18

Com profundo pesar, a Presidência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) lamenta informar o falecimento da Excelentíssima Senhora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. O corpo será velado no Salão Nobre do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará, a partir de 8h.

A Presidência do TJPA estabeleceu luto oficial no Judiciário em todo o Estado de três dias, permanecendo as bandeiras a meio mastro. O expediente forense foi suspenso no dia de hoje.

Nesta quinta-feira, haverá missa de corpo presente às 9h00 no Salão Nobre, seguindo o cortejo para o crematório da Max Domini II, na rodovia BR-316, em Marituba, na Grande Belém.

A desembargadora tomou posse na magistratura em 16 de setembro de 1985, no Fórum de Abaetetuba. Foi promovida à 2º Entrância em 7 de novembro de 1986, quando assumiu a Vara Única da Comarca de Alenquer. Passou pela Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá e pela 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Isabel do Pará.

Em 10 de agosto de 1999, foi promovida à 3ª Entrância na 2ª Vara Criminal de Belém. A magistrada foi empossada no desembargo em 26 de fevereiro de 2016. No biênio 2017-2019, foi membro do Conselho da Magistratura. A desembargadora presidia a 2ª Turma de Direito Público e integrava a Seção de Direito Público

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Coordenadoria de Imprensa

