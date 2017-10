Juiz condena agentes da PRF e Arcon, no Pará

José de Souza também foi condenado em ação criminal, em junho de 2016, a dois anos e oito meses de prisão, multa e prestação de serviços à comunidade ou a entidade beneficente, também por dois anos e oito meses, com no mínimo uma hora de tarefa por dia de condenação. Ele recorreu da sentença e o caso aguarda novo julgamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.

Os policiais rodoviários federais José das Graças Nascimento de Souza e Arthur Cavalcante dos Santos e o agente da Arcon-PA Evaldo Moraes Salles pediam propina a motoristas para permitir a passagem de transporte irregular. Denunciados à Corregedoria Regional da Polícia Federal no Pará, eles foram flagrados praticando ato de improbidade administrativa e, em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela União, os três foram condenados pelo juiz federal Omar Ferreira à perda dos cargos públicos e à suspensão dos direitos políticos por três anos, além de multa no valor de três vezes a última remuneração recebida.

