Juiz decide que filhos e namorada não receberão herança de Rezende até 2020

Marcelo Rezende provavelmente não esperava por tamanha briga pela divisão de seus bens logo após seu falecimento. Mas a troca de acusações entre a namorada do apresentador, Marcela Lacerda, e os filhos de Rezende, que têm sido noticiadas quase que diariamente desde de sua morte, parece que não terá solução tão cedo. O magistrado responsável pela ação da partilha do inventário dos bens de Marcelo entre os herdeiros decidiu que o caso terá que esperar até 2020 para ser resolvido.

