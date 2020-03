Juiz diretor do fórum da comarca de Itaituba suspende atendimento no judiciário local por conta do COVID-19

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), suspendeu o expediente do Poder Judiciário nesta segunda-feira (19), por conta do coronavirus ( COVID-19) .

Nesta Segunda (16) , atraves de portaria 01/2020 o Juiz da comarca da cidade de Itaituba suspendeu o atendimento presencial , somente por celular ou e-mail. A portaria é assinada pelo Juiz Libério Henrique de Vasconcelos , cita que tem esta medida com único objetivo a redução de provável contagio da covid-19.

Leia na integra a Portaria:AQUI



