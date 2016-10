Juiz suspende cassação de Zenaldo até que caso seja julgado pelo TRE

O juiz eleitoral Antônio Cláudio Von Lohrmann Cruz, da 97ª Zona de Belém assinou nesta sexta-feira (21) despacho que suspende a sentença de cassação da candidatura para prefeitura de Belém do candidato Zenaldo Coutinho. A campanha eleitoral deve continuar, até que o caso seja julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

O juiz, que havia determinado a cassação do registro da candidatura, esclareceu que o candidato do PSDB permanece na disputa à prefeitura da capital por já ter entrado com recurso contra a sentença, o que ainda deverá ser julgado. Em nota, o juiz informa que os votos dados ao candidato no dia da eleição serão validados normalmente pelo sistema de apuração.

Propaganda proibida

Segundo o juiz Antonio Cláudio Von Lohrmann Cruz, os candidatos Zenaldo Coutinho e seu vice, Orlando Reis Pantoja, do PSDB usaram o site oficial da Prefeitura e um perfil oficial em rede social do município para fazer propaganda eleitoral em época proibida. O TRE-PA divulgou a decisão na última quarta-feira (19). O juiz entendeu que os candidatos se beneficiaram de conduta ilícita, configurando abuso de autoridade e uso do dinheiro público para alavancar a candidatura.

Em nota, a assessoria do candidato informou que “a campanha de Zenaldo tem a certeza que não cometeu nenhum tipo de irregularidade”, e ainda afirma que isso será provado na Justiça.

