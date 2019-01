(Foto:© Stringer . / Reuters) – Ele está preso no Núcleo de Custódia e nega as acusações; polícia faz novo interrogatório sobre crime de posse de arma de fogo

Juíza aceita denúncia e João de Deus vira réu por abusos sexuais

A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos aceitou nesta quarta (9) a denúncia contra o médium João de Deus e ele passa a ser réu pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual em Abadiânia. As informações são do G1.

Segundo o G1, o advogado de defesa do médium ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ele está preso no Núcleo de Custódia, nega as acusações e está sendo ouvido pela Polícia Civil dentro do presídio sobre crime de posse de arma de fogo.

João de Deus, de 76 anos, já teve prisão decretada por esse crime e, neste caso, a Justiça determinou prisão domiciliar. O Ministério Público do Estado de Goiás recorreu desta decisão e o Tribunal de Justiça ainda não havia decidido sobre o caso até às 10h40 desta quarta-feira.

