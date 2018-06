Juíza manda soltar assassino e revolta família de vítima

(Foto: Tiago Silva/Diário do Pará) -Familiares do vendedor de coxinha, Jailson da Costa Pinheiro, de 23 anos, assassinado com uma facada no peito, estão revoltados e insatisfeitos com a decisão de uma juíza que mandou soltar o assassino um dia após o crime. O detalhe é que o acusado, que é réu confesso, ainda debocha dos familiares e amigos da vítima.

O assassinato aconteceu na manhã de sexta-feira (15), no bairro da Saudade I, em Castanhal, região do nordeste paraense. De acordo com o que consta nos autos do processo, um grupo de amigos ingeria bebida alcoólica na Praça José João quando, em dado momento, houve um desentendimento entre Jailson da Costa Pinheiro, 23, e Nelson Ramon Pereira, de 21 anos. Nelson afirmou que teria sofrido um tapa no rosto que, segundo ele, teria sido desferido por Jailson e resolveu matá-lo.

Ainda ferido, Jailson correu em busca de socorro, mas caiu no Ginásio Poliesportivo da mesma Praça, onde acabou morrendo. A facada atingiu bem no peito da vítima. Por sua vez, Nelson Ramon correu em direção a sua casa, onde reside com sua mãe. Poucos minutos depois, Nelson foi localizado e preso por uma guarnição da Polícia Militar. Nelson não resistiu a prisão dizendo que teria se entregado por livre e espontânea vontade. Já na Delegacia de Polícia Civil do Centro de Castanhal, perante a reportagem do DIÁRIO e de policiais civis e militares, ainda sob efeito de bebida alcoólica, aparentemente, o preso confessou o crime dizendo ainda que não estava arrependido. “Matei porque ele (Jailson) bateu na minha cara e não me arrependo de ter matado”, confessou.

Ainda na manhã de sexta-feira (15), Nelson foi ouvido na Divisão de Homicídios, no Apeú, Distrito Castanhalense, onde novamente confessou o crime. “Depois que ele (Jailson) me deu um tapa na cara eu saí e o que eu vi pela frente usei pra matar ele. Achei uma faquinha e dei uma facadinha nele. Minha intenção não era matar e sim dar um susto”, confessou friamente. Em seguida, o preso foi transferido para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST), para ficar a disposição do poder judiciário.

LIBERDADE

No dia seguinte (sábado 16), mesmo tendo confessado o crime, Nelson foi posto em liberdade por meio de um Alvará de Soltura expedido pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. Vanessa Ramos Couto decidiu que a prisão em flagrante delito por crime de homicídio privilegiado deveria ser relaxada e concedeu o Alvará de Soltura ao réu confesso. No documento da Justiça consta que, no momento, não teria elementos suficientes para mantê-lo preso, já que nenhuma possível testemunha ocular foi ouvida, apenas os policiais militares que realizaram a prisão. Nelson está respondendo o processo em liberdade.

Ontem (19), familiares e amigos da vítima, procuraram o DIÁRIO e disseram que, no domingo (18), viram Nelson assistindo ao jogo do Brasil. “Ele (Nelson) ainda debochou da nossa cara, dizendo que foi ‘dura, mas não foi perpétua’. Quase não acreditei quando o vi”, disse o pintor Walison Carlos Silva de Oliveira, 40 anos, padrasto da vítima. “Eu já estava quase conformada, pois sabia que o assassino do meu filho estava na cadeia, mas no velório fiquei sabendo que ele já estava solto. Fiquei mais triste e abalada ainda com essa notícia. Nós queremos justiça, esse criminoso não pode ficar impune”, disse, bastante emocionada, a dona de casa Lucilene Pinheiro da Costa, 40 anos, mãe da vítima.

A decisão da Juíza causou grande repercussão na cidade. Jailson da Costa Pinheiro vendia lanches (coxinha e suco) para ajudar no sustento de sua humilde família, inclusive de seu filho de apenas 1 ano e 8 meses, que agora está sendo criado pela avó.

