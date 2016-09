Juizado de Menores impede atriz de fazer novelas da Globo

Sucesso interpretando a jovem Mabi no remake “TiTiTi”, novela que foi ao ar na Globo entre 2010 e 2011, Clara Tiezzi perdeu papéis em novelas da emissora por causa da idade.

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, a atriz, que completou 17 anos recentemente, revelou que foi chamada para pelo menos duas novelas das sete, entre elas, “I love Paraisópolis” e “Totalmente Demais”. Nessa última trama, Clara iria interpretar uma “periguete”, segundo ela. “Em ‘I love Paraisópolis’ havia cenas de baile funk à noite, por exemplo. Por isso, o Juizado de Menores não liberou. Eu estava com quase 15 anos quando me ligaram. Esta é a pior fase, pois não consigo interpretar criança nem adulta. Mas penso que aquilo que tiver que ser meu será. Não esquento muito”, contou a atriz.

Clara Tiezzi, que está fora da TV desde 2014, quando interpretou Clara em “Malhação”, foi emancipada no ano passado para facilitar seus projetos profissionais: “Agora não preciso mais de acompanhante nas gravações. Minha mãe nem sempre podia ir comigo e isso ajudou. Mas não vejo a hora de fazer 18 anos. Estou muito ansiosa. Não vai mais haver nenhuma restrição para personagens e também vou poder aprender a dirigir. Isso me dará liberdade”.

