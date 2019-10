Juju Salimeni ganha festa surpresa e exibe corpaço

Modelo comemorou 33 anos ao lado de amigos e familiares (Foto:Reprodução)

Na semana que passou a apresentadora Juju Salimeni comemorou o aniversário de 33 anos ao lado de familiares e amigos, no Santo Cupido Bar, no Itaim Bibi, em São Paulo-SP. A loira ganhou uma festa surpresa organizada pelo empresário Fe Cruz, a mãe Dora Salimeni, a amiga Kari Boliveira e a assessora ais Aline.

O cantor Bruno Scornavacca (ex-integrante da banda KLB) tocou e animou a festa, que teve comida japonesa do “Marinho Sea Food” e “Pizzaria Tucuna”, além de bolo e mesa de doces da “Rainha do Bolo”.

Juju ostentou a boa forma no look escolhido para noite. A ex-assistente de palco do extinto Legendários, apostou em um cropped branco, que deixava à mostra sua barriga trincada e uma calça jeans bem colada ao corpo, mostrando suas pernas musculosas. Ela combinou o look com uma bolsa pequena rosa.

Na mesa de doces, se encontrava um bolo de dois andares personalizado com o nome e a idade de Juju. Logo após o parabéns, a musa fitness, que segue à risca sua dieta, brincou fingindo que estava comendo um dos doces que estavam em cima da mesa.

