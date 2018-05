Juliana Paes e marido se hospedam em resort nas ilhas Maldivas com diárias de mais de R$ 12 mil.

Atriz, que é casada com Carlos Eduardo Baptista, tem compartilhado registros da viagem em seu Instagram.

Juliana Paes está curtindo muito as férias nas Ilhas Maldivas. A atriz publicou mais um clique no cenário paradisíaco na manhã desta terça-feira (8). Na imagem, ela está usando um biquíni na praia. A estrela está hospedada no luxuoso resort Finolhu, que tem diárias de 2 mil reais a mais de 12 mil reais.

De férias da TV desde o fim de A Força do Querer, ela tem aproveitado o tempo livre para se divertir com os filhos, Pedro e Antônio, e o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Juliana, que ano passado foi uma das estrelas da novela das 9, vivendo a traficante Bibi Perigosa, filmou recentemente o longa Arigó.

Em entrevista recente para QUEM, ela falou sobre a sua forma física aos 39 anos. Juliana garante que hoje tem o seu melhor corpo. “O tempo vai passando, as rugas chegam, a pele já não tem o mesmo tônus. Depois de engravidar duas vezes é complicado. Mas amadurece também o seu olhar para você mesma, que fica mais generosa e se perdoa mais. Estou com o corpo que quero. Sempre tive uma genética muito favorável. Mas nunca tinha sido tão disciplinada com exercícios. Faço de tudo um pouco: muay thai, exercícios funcionais, peso, TRX”.



Por: Globo.com (Foto: Reprodução/Instagram)

