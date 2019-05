Junta Militar realizou a entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação em Novo Progresso

Solenidade foi realizada na Quadra de Esporte da escola João Carlos Batista

A Prefeitura de Novo Progresso através da Junta Militar realizou na manhã desta sexta-feira (10) na Quadra de Esportes da Escola João Carlos Batista, a Cerimônia de Entrega do Certificado de Dispensa da Incorporação e dos Serviços Militares e a entrega do Certificado de Reservista.

Jovens que completaram ou completarão 18 anos receberam os certificados e junto ao juramento a Bandeira brasileira, ficando a disposição sempre que solicitado para cumprir com as obrigações militares e honrar seu compromisso com a pátria brasileira.

Conforme divulgou Janete que é chefe da Junta em Novo Progresso , esses 158 (cento e cinquenta e oito reais), jovens que prestaram o compromisso nesta sexta-feira (10) foram os que se alistaram entre os dias 20 de março a 08 de maio. Esse foi o terceiro Compromisso realizado neste ano.

No evento marcou presença comandante da policia Militar, representante da Prefeitura, diretores de escola e representantes da sociedade civil.

