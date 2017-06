Júpiter e Saturno prometem iluminar as suas noites

Por outro lado, um dia antes do solstício de verão no hemisfério sul, também Vênus estará a 2 graus da Lua, algo que permitirá com que os mais atentos vejam o seu brilho à distância.

Já no dia 4, Júpiter estará a 2 graus da Lua, algo que, segundo o site Science Alert, permitirá que a sua presença seja notada no céu, mesmo que resida em uma cidade grande.

De acordo com o anunciado pelo Observatório Astronômico de Lisboa, e transmitido por vários órgãos comunicação social pelo mundo fora, durante os próximos dias Júpiter e Saturno estarão no ‘campo de visão’.

