Júri absolve acusado de matar sargento da Polícia Militar no MT

O principal suspeito de assassinar o sargento da Polícia Militar José Brasil dos Santos Neto foi absolvido, hoje, em júri popular. – (Foto:Reprodução)

A vítima foi morta a tiros, em fevereiro de 2011, quando chegava em casa, na rua coronel João Nascimento, no bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo (200 quilômetros de Sinop). Para os jurados, o réu não cometeu o crime.

O julgamento foi por meio de videoconferência, já que o réu está preso no Paraná e, em razão da pandemia de coronavírus, o recambiamento foi impossibilitado. Foi o primeiro júri à distância realizado pela comarca de Peixoto de Azevedo, tendo sido conduzido pelo juiz Evandro Juarez Rodrigues.

Ainda cabe recurso contra a sentença de absolvição. A decisão dos jurados foi informada, ao Só Notícias, pela assessoria do Tribunal de Justiça. Outros detalhes ainda não foram divulgados. Com o entendimento do júri, o acusado, que era cunhado da vítima, deverá ser colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Ele foi localizado em março de 2019, no município de Umuarama, no Paraná.

A denúncia do MPE apontava que a vítima estava chegando em sua residência em um Fiat Siena vermelho, juntamente com seus familiares, oportunidade em que o denunciado já se encontrava no local. A acusação era de que o homem havia se aproximado e desferido vários disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...