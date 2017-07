Justiça aceita pedido de transferência de advogado preso por quebra de medida protetiva

Osmando ficará em uma cela do quartel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM). Operação ocorre em caráter de sigilo de justiça.

O juiz Vilmar Durval Macedo Junior, da vara da violência doméstica, acatou o pedido de transferência do advogado José Osmando Figueiredo, preso por quebra de medida protetiva. A decisão foi na tarde desta sexta-feira (30). Segundo a defesa, o advogado tem o direito de ficar preso em uma Sala de Estado Maior (cela especial).

De acordo com a decisão, o fato de registros fotográficos de Osmando terem sido compartilhados em redes sociais teve peso para a concessão da transferência. As fotos fazem parte do processo administrativo interno da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) apenas para identificar os detentos nas unidades prisionais.

Osmando será transferido para o quartel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM) em uma operação em caráter de sigilo de justiça.

Prisão

Por quebra de medida protetiva em favor de Elayne Castro, ex-mulher do advogado, o juiz da vara da violência doméstica, decretou a prisão preventiva de José Osmando Figueiredo, também suspeito de tentativa de homicídio. A medida protetiva determinava que Osmando não poderia permanecer a uma distância inferior a 100 metros da ex-mulher. A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (28) em frente a um shopping localizado na avenida Mendonça Furtado, no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

Após a prisão feita pela Polícia Militar (PM), Osmando foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar depoimento e ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML), para exame de corpo de delito.

Agressão contra a ex-mulher

No início da tarde de sábado (24), a ex-mulher do advogado, Elayne Castro, procurou a delegacia para comunicar o registro de uma ocorrência contra o ex-marido esta semana. Ela e Lázaro foram agredidos quando saíam de um show na madrugada de quinta-feira (22) em um shopping da cidade. Segundo ela, a ação criminosa foi encomendada pelo ex-marido.

