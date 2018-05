Justiça afasta PMs que fizeram sexo com jovens em viatura

Por: Mídia Jur Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o MPE, as condutas praticadas pelos policiais também caracterizam crimes militares, que são de competência da Vara Militar de Cuiabá, onde os acusados deverão responder criminalmente.

“É possível dessumir do inquérito civil que os réus se aproveitaram da função pública para seduzir as adolescentes, eis que se utilizaram de uma viatura da Polícia Militar para dar carona, estavam fardados e em horário de serviço. Tal conduta se enquadra, em tese, aos atos de improbidade administrativa”, consta na decisão judicial.

Segundo as investigações, um dos policiais teria feito ameaça a vítima após depoimento. A Justiça acolheu pedido liminar feito pelo Ministério Público Estadual e determinou o afastamento cautelar de dois policiais militares que atuam no Município de Colniza (1.114 Km de Cuiabá).

