Justiça afasta prefeito de Uruará após operação do MPE

Everton Moreira (Foto) foi afastado do cargo por 180 dias -A Justiça, através do juiz Michel de Almeida Campelo, determinou, na quinta-feira (27) o afastamento de Everton Moreira Banha, do cargo de Prefeito do Município, pelo prazo de 180 dias, após uma Operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPE) no Município, também na quinta-feira, para apurar fraude em licitações e outras irregularidades. A Justiça também determinou que a Câmara de Vereadores dê posse em 24 horas à vice-prefeita Maris Magno, que deverá assumir o governo do Município.

“Determino a indisponibilidade dos bens do prefeito Everton Vitória Moreira, no valor de R$ 22.251.375,02. Devendo ser expedido ofícios aos cartórios de registro de imóveis da capital (Belém-PA), de Santarém-PA e do município de Uruará-PA, devendo ser realizada averbação nas matrículas dos imóveis da inalienabilidade”, declarou o juiz Michel de Almeida Campelo, em sua decisão.

