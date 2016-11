Justiça autoriza congelamento de jovem britânica que morreu de câncer

As duas sonhavam que, depois de um longo inverno, a menina pudesse viver o seu verão. G1 “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Quando a menina foi declarada morta, uma máquina manteve funcionando coração e pulmões. O corpo foi imerso numa água quase congelada. O sangue, substituído por uma solução com medicações para estabilizar as células. Depois de duas etapas de resfriamento, o tanque com nitrogênio líquido deixou a temperatura corporal a 193 graus negativos.

A carta comoveu os tribunais. O juiz levou em conta que o pai não visitava a filha havia mais de oito anos, e acabou concordando com a decisão da mãe e da menina. O que ninguém esperava é que um dos últimos desejos dela fosse encontrar com o juiz. Um agradecimento que aconteceu há pouco mais de um mês.

O que desequilibrou a balança foi uma carta: “Só tenho 14 anos e não quero morrer, mas sei que vou. Eu não quero ser enterrada. Quero viver uma vida longa. Eu acho que no futuro podem achar a cura para o meu câncer e me acordarem. Quero ter essa chance. Esse é o meu desejo.”

