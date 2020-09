JUSTIÇA BOMBA- Próximo Governador a ser afastado pelo STJ pode ser Hélder Barbalho do Pará

(Foto:Reprodução) – O governador do Pará, Helder Barbaho (MDB), pode ser o próximo governador afastado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). A autonomia obtida pelos estados no combate à pandemia do novo coronavírus não parece seguir um rumo para um “final feliz”. Todos as 27 unidades federativas têm denúncias ou investigações sobre situações de corrupção durante a pandemia do novo coronavírus.

Depois de Wilson Witzel, o STJ direciona suas atenções para outros cinco governadores, entre eles estão Helder Barbalho e o governador do Amazonas, Wilson Miranda (PSC), estes já foram alvos de operações da Polícia Federal. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), é outro que pode ser afastado.

Barbalho foi um dos grandes críticos do presidente Jair Bolsonaro nas medidas de combate à Covid-19. Assim como Witzel, Helder fez questão pelo isolamento e o fechamento do comércio em todo o estado.

Há 39 investigações em andamento desde o início da pandemia. A primeira foi aberta na Paraíba, em 23 de abril. A última, no Piauí, estado governador por Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores (PT). Os inquéritos envolvem mais de 300 pessoas, entre servidores públicos, empresários, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais.

No Nordeste, o consórcio montado por governadores da região é investigado pela compra de respiradores que nunca chegaram. Apenas o Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra (PT), pagou R$ 5 milhões nestes aparelhos pulmonares.

