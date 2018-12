Justiça concede habeas corpus e libera PM acusado de homicídio em Santarém

O sargento Gildson dos Santos Soares responde ao processo denunciado pelo Ministério Público.

Sargento Gildson Soares, do GTO, alegou legítima defesa em depoimento na Seccional de Polícia Civil — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal de Justiça do Pará concedeu, por maioria de votos, o habeas corpus que libera da prisão o sargento da PM Gildson dos Santos Soares, do Grupamento Tático Operacional (GTO), acusado de homicídio em Santarém, no oeste do estado.

Gildson se encontra preso desde julho deste ano no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, em Santa Izabel do Pará, na cadeia especial para militares, após ter confessado que disparou 12 tiros em um carro, no bairro do Santarenzinho.

O caso aconteceu em 28 de junho deste ano. O incidente causou a morte da doméstica Sônia da Silva Viana, 40 anos e ferimentos em outras três pessoas que também estavam no veículo.

Gildson responde ao processo denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado e mais cinco tentativas de homicídio qualificado.

Na decisão, os desembargadores determinaram que as medidas cautelares devem ser definidas pelo juízo local, após a expedição Alvará de Soltura.

O juiz Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal de Santarém, determinou que o PM está proibido de portar arma e só poderá cumprir serviços administrativos, até o fim do processo.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...