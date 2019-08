Justiça concede liberdade a condutor que causou acidente na BR-163, em Belterra

Gerson Regalado foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O relaxamento da prisão foi concedido mediante a penhora de uma casa. Gerson Regalado deve entregar a CNH em 48h e comparecer ao Fórum mensalmente.

Foi deferida na manhã desta quinta-feira (8) a liberdade de Gerson Leite Regalado, condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de julho no km 40, da BR-163, próximo a entrada de Belterra, no oeste do Pará. O acidente vitimou um casal que estava em uma motocicleta, Mansueto Neto de Aguiar, que faleceu, e Maria Morenita, que continua internada no Hospital Municipal de Santarém.

O relaxamento da prisão foi concedido mediante a penhora de uma casa, no valor de R$ 170 mil. Mas, o condutor terá que cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Gerson deve entregar a carteira de habilitação em 48h, não pode consumir bebidas alcoólicas, não pode frequentar bares, não pode sair da cidade e deve comparecer ao Fórum mensalmente.

A liberdade de Gerson, que estava preso preventivamente por homicídio culposo e lesão corporal grave, já que no momento do acidente o condutor do veículo estava embriagado, foi pleiteada pelo advogado de defesa, Igor Dolzanis, por excesso de prazo, não conclusão do procedimento investigatório no prazo legal e oferecido o imóvel como forma de pagamento da fiança arbitrada. O prazo para encerramento do processo era de 10 dias, contados da data da prisão.

De acordo com o delegado Erik Petersson, o inquérito foi entregue no prazo. O protocolo de entrada no Fórum da Comarca de Santarém tem data de 2 de agosto, ao contrário do que diz a decisão judicial, que o prazo teria sido excedido.

Caso não seja realizada a regularização no prazo de 90 dias , o valor da fiança (R$ 100 mil) deve ser depositado em 10 dias ou apresentar um novo imóvel em substituição ao valor estabelecido, sob pena de decretação de prisão.

O acidente na BR-163

Equipe do Samu nos primeiros socorros às vítimas de acidente na BR-163 — Foto: Kamila Andrade/G1

A batida entre um carro e uma motocicleta no km 40 da BR-163, próximo à entrada de Belterra, deixou duas pessoas gravemente feridas. O casal Maria Morenita e Mansueto estava na motocicleta e foi arremessado ao solo.

O homem teve a perna esquerda decepada devido ao impacto da batida e morreu a caminho do Hospital Municipal de Santarém com uma parada cardiorrespiratória. Já a segunda vítima, Maria Morenita foi levada para o HMS, onde continua internada e teve a perna amputada.

O condutor que causou o acidente é Gerson Leite Regalado. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e teste de alcoolemia constatou que ele estava embriagado.

