Justiça condena a 9 anos de prisão acusado de estuprar idosa de 61 anos

Luzimar Bastos da Silva, 38 anos, foi condenado a nove anos de prisão em regime inicial fechado, acusado de estuprar uma idosa no dia 5 de março deste ano. A sentença foi proferida pelo juiz titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no oeste do Pará, Alexandre Rizzi, durante julgamento ocorrido na última segunda-feira (1).

O réu condenado confessou em juízo que houve o ato sexual, mas alegou que a vítima havia consentido. Ele negou ainda constrangimento ou uso de violência. O juiz, entretanto, não reconheceu a atenuante da versão relatada pelo acusado e afastou a versão da análise. O juíz também negou a possibilidade do acusado recorrer da condenação em liberdade.

Em depoimento à Polícia e a à Justiça, a vítima contou que foi forçada ao ato sexual. Ela relatou que teve os braços imobilizados e o pescoço apertado pelo acusado, que só parou de cometer o abuso sexual depois de ver que a vítima estava sangrando. As lesões no órgão genital da idosa foram comprovadas por laudo pericial.

O CRIME

O crime aconteceu no município de Belterra, no oeste paraense. A vítima, de 61 anos, era conhecida do acusado e foi estuprada dentro de sua própria casa. A idosa foi encontrada ensaguentada por uma vizinha. Na ocasião, o acusado foi preso em flagrante. O acusado negou o crime à polícia e disse que teria ido à residência da idosa apenas para entregar uma carne, a pedido da filha dela.

Lucimar foi encontrado pela polícia após o relato da vizinha da vítima, que afirmou ter visto o acusado sair correndo da casa da idosa. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, que comprovou que houve o estupro. A idosa também reconheceu Lucimar como autor do crime.

