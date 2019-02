Justiça condena coronel e sargento da PM acusados de se apropriarem de dinheiro e bens públicos no PA

Justiça Militar condena oficiais da PM à prisão por apropriação indevida (Foto:Reprodução G1)-

Os dois foram acusados de desviar mais de 300 veículos da PM em favor de um empresário, que foi morto em 2015, um dia antes de depor.

Foram condenados nesta sexta-feira (1º) a coronel da Polícia Militar Ruth Lea Guimarães e o sargento Raimundo Nonato Sousa Lima à pena de dez anos de prisão em regime fechado. Segundo a Justiça Militar, ambos praticaram crime de apropriação de dinheiro e bens públicos. A reportagem tentou contato com os condenados. Ainda cabe recurso.

Entre os anos de 2006 e 2012, os militares estavam à frente da Diretoria de Apoio Logístico da PM e, de acordo com a acusação, desviaram mais de 300 veículos da corporação em favor do empresário Nicanor José da Silva, que é acusado de negociar as viaturas para São Paulo. A tese do Ministério Público foi acatada pela Justiça Militar.

Nicanor José da Silva, testemunha no caso, foi executado em outubro de 2015 por pistoleiros na Alça Viária, um dia antes de ser ouvido pela Justiça.

Em dezembro de 2017, o Tribunal de Justiça excluiu a coronel Lea da PM. Já o sargento Lima foi expulso da corporação nesta sexta, após a condenação.

Por G1 PA — Belém

