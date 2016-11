Justiça condena mulher a mais de 26 anos de prisão por ter matado o filho

A Justiça condenou, em 1ª grau, nesta segunda-feira (21), Mayara Solimões da Silva, de 24 anos, a 26 anos e 8 meses de prisão por ter matado o próprio filho, Nicolas Ruan da Silva Monteiro, de seis meses, com uma facada no pescoço, em 2013. O júri aconteceu no Fórum Criminal de Belém.

O advogado de defesa recorreu da sentença e Mayara permanecerá em liberdade até que o caso seja julgado e concluído pela 2º instância do Tribunal de Justiça.

A promotoria requereu exame de sanidade mental e foi atestado por uma psiquiatra forense que ela é “perfeitamente capaz”, descartando possibilidade de transtorno mental. Nenhuma testemunha foi ao fórum depor.

Durante o julgamento, a ré confessou o crime. Ela disse que não sabe o que passou pela cabeça para matar o bebê. A criança foi atingida com uma facada no pescoço e em seguida a mãe tentou se matar.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...