Justiça condena Zenaldo por propaganda ilegal

A Justiça Eleitoral mandou suspender propaganda ilegal de Zenaldo Coutinho (PSDB), candidato à reeleição a prefeito de Belém. A juíza da Marielma Bonfim Tavares, da 28ª Zona Eleitoral, concedeu, ainda, direito de resposta ao candidato Edmilson Rodrigues e à coligação “Juntos pela Mudança” (PSOL, PDT, PV e PPL), na propaganda eleitoral gratuita de televisão de Zenaldo.

A propaganda ilegal foi exibida na última terça-feira (26) e continha uma montagem de imagens feitas a partir do debate realizado pela TV Record, em Belém. Na montagem, segundo a representação, foram feitos cortes de falas que prejudicaram o entendimento das respostas do candidato Edmilson.

Além disso, conforme concordou a juíza eleitoral, a utilização de truques e recortes de imagens e de áudios transgride a Lei 13.165/2015, que veda a veiculação de montagens, truncagens, computação gráfica ou desenhos animados e efeitos especiais nos programas eleitorais gratuitos para emissoras de rádio e televisão.

MANIPULAÇÃO

A juíza Marielma Tavares entendeu que a manipulação das imagens do debate teve a finalidade de prejudicar a imagem de Edmilson perante os eleitores. Em tutela de urgência expedida ontem, a juíza considerou ilegal a propaganda de Zenaldo e mandou suspender sua exibição, estipulando multa de R$ 5 mil por cada reincidência.

“No caso, observa-se, do vídeo e da degravação da mídia juntados aos autos, que os representados utilizaram-se de truncagem e montagem, tendo em vista que cortaram a fala do representante (Edmilson) no debate, estando, portanto, em desacordo com a legislação eleitoral”, diz a juíza, no despacho.

(Luiza Melo/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

