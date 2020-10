Justiça de Novo Progresso condena três pessoas por Fake News nas redes sociais

O Tribunal de Justiça de Novo Progresso condenou, no último dia 15 de Outubro, o nacional Hernandes da Silva Alencar (Zeca Tatu) por divulgar áudio difamatório e Anderson Oliveira por ter disseminado o respectivo áudio no aplicativo de mensagens “whatsapp” no grupo “APIM NOTÍCIAS”, e ADALTO teria disseminado o áudio, no mesmo aplicativo, no grupo “Amigos de Santa Julia”, bem como que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda seria o responsável por administrar os grupos em que ocorreram as publicações.

Hernandes da Silva Alencar (ZECA TATU) foi notificado para que se abstenha de divulgar, em aplicativos de compartilhamento de mensagem (WhatsApp e outros), redes sociais e quaisquer veículos de comunicação, o áudio, anexo à inicial, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e para que exclua, dos aplicativos de compartilhamento de mensagem (WhatsApp e outros), redes sociais e quaisquer veículos de comunicação, as postagens por ele realizadas, do áudio anexo à inicial, ainda que anteriores à essa decisão, observadas as limitações técnicas dos aplicativos e provedores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença foi proferida Juíza Eleitoral da 91ª zona Dra Liana da Silva Hurtado Toigo , representada pela coligação Partidária “ALIANÇA POR NOVO PROGRESSO” (MDB, PATRIOTA, PSD, PSL e PTB)

