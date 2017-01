Justiça de SP decreta prisão preventiva de homem que esfaqueou pastor

Pastor Valdemiro Santiago gravou vídeo no hospital para tranquilizar fiéis -Foto Reprodução/Facebook

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, levou facada no pescoço

SÃO PAULO – O homem que esfaqueou o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia na segunda-feira, informou o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Jonatan Gomes Higino deu uma facada em Santiago durante um culto na manhã de domingo, em um templo no bairro do Brás, região central de São Paulo. O religioso foi encaminhado para o hospital Sírio Libanês, onde levou 25 pontos. Ele foi liberado horas depois.

Segundo informações da igreja, o ataque foi cometido logo no início do culto das 8h. Mesmo ferido, o pastor queria continuar a pregação, mas foi encaminhado para o hospital.

Segundo a polícia, ao explicar a motivação para o crime, o agressor teria apresentado um quadro de delírio e chegou a afirmar, durante o depoimento, que o pastor queria crucificá-lo.

Valdomir gravou um vídeo ainda no hospital, após receber os primeiros cuidados pedindo operações para si e perdoando o rapaz que cometeu o atentado.

CAMISA USADA PARA ‘CURAR’

Já em casa, horas depois de ter recebido alta hospitalar, Valdemiro postou um vídeo em uma rede social ao lado da mulher contando que a camisa que usava no momento em que foi ferido foi usada para “curar” fiéis da igreja. Ele fala sobre a cura pela camisa por volta de 1 minuto e 35 segundos do vídeo a seguir.

“Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada, através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Através do mando…foi passada a camisa. Só que não é para me idolatrar”.

Na mesma gravação, o pastor afirmou que “ninguém” seria capaz de mexer com sua fé e que “provavelmente” o mandante do atentado seria um religioso.

“Ninguém mexe com a minha fé, ninguém tira a minha fé. Provavelmente tenha sido até religioso quem mandou fazer isso, tá, mas não ore contra ninguém não, não funciona, ore a favor. Ore pra Deus abençoar o mandante, abençoar esse que fez”.

Santiago é egresso da Igreja Universal do Reino de Deus, onde era bispo. Em 1997, ele rompeu com o pastor Edir Macedo e abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus, que hoje conta com uma rede de cerca de 4 mil templos no Brasil e no exterior.

Por Estadão

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...