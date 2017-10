Justiça decreta prisão de Prefeito de Tucuruí por assassinato de ex-Prefeito

Arthur Brito era vice-prefeito e assumiu o cargo após a morte do prefeito Jones William.

A Polícia Civil realiza na manhã desta segunda-feira (30), em Tucuruí, no sudeste paraense, uma operação para prender suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito Jones William, crime ocorrido em julho deste ano. Entre as pessoas que foram conduzidas coercitivamente para depor sobre o caso está o atual prefeito Arthur Brito, que assumiu o cargo após a morte de Jones.

Prisão de parentes e amigos do prefeito de Tucuruí

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de condução coercitiva, 10 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária. Além de Arthur, também foram procurados pela polícia Josy Brito e Lucas Brito, mãe e irmão do atual Prefeito; comandante Wilson e Marlon, amigos de Arthur; Birinha e Patrick, pistoleiros, sendo o segundo ainda segurança de Josy; Tiago Canaã, que trabalhava como motorista do atual Prefeito; e dois homens identificados como Clóvis e Cleiton, que seriam agiotas e sócios do Prefeito.

Os policiais estão nas casas dos envolvidos desde às 6h para cumprir os mandados judiciais. Segundo informações de policiais, e pelo menos outras nove pessoas estão na mira da Polícia.

Fonte: RG 15/O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...