Justiça decreta prisão preventiva de acusados de envolvimento no latrocínio de fazendeira em Rurópolis

Trio participou de latrocínio em Rurópolis — Foto: Polícia Civil

Crime aconteceu dia 26 de junho. De acordo com as decisões, a conversão das prisões foi feita para garantia da ordem pública.

O Tribunal de Justiça do Pará decretou a prisão preventiva dos três suspeitos de envolvimento no latrocínio que vitimou a fazendeira Antonia Lima de Oliveira Aguiar. A vítima foi morta com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto dia 26 de junho, na propriedade localizada em Rurópolis, no sudoeste do Pará.

O inquérito foi concluído no dia 19 de agosto. Lucas de Oliveira Silva, Weldson de Jesus dos Santos e Edinelson Silva de Almeida estavam presos temporariamente, após serem presos durante as diligencias.

O órgão acusador, Ministério Público, concordou com a decretação da prisão e o juízo decretou que os acusados permaneçam custodiados para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Relembre

Dois homens armados invadiram a propriedade de Antonia Lima de Oliveira Aguiar com o objetivo de realizar um assalto. O caseiro percebeu a presença dos criminosos e atirou, a dupla também revidou os tiros e um dos disparos atingiu Antonia, que morreu no local.

A polícia foi acionada para investigar o caso. Os dois homens se embrenharam na mata e foram presos dois dias após o crime. Um deles estava ferido por arma de fogo.

Dias depois, o vaqueiro da propriedade também foi preso. Segundo a polícia, Edinelson Silva de Almeida foi quem passou as informações sobre a rotina da fazendeira.

