Justiça decreta prisão preventiva de advogado por tentativa de homicídio

Testemunhas disseram à polícia que o caso aconteceu por volta de 11h no dia 24 de junho. O suspeito, desceu de um carro e “atacou” a vítima com spray de pimenta. Depois, pegou a faca e atentou contra a vida de Lázaro, que se defendeu colocando o braço na frente do abdômem.

Osmando Figueiredo está recolhido em uma sala de Estado Maior, no 4º Grupamento de Bombeiro Militar em Santarém por ter quebrado uma medida protetiva. O advogado não poderia permanecer a uma distância inferior a 100 metros da ex-mulher Elayne Castro, por isso foi preso no dia 28 de junho.

A justiça decretou na tarde desta terça-feira (4) a prisão preventiva de Osmando Figueiredo por tentativa de homicídio. O advogado é suspeito de desferir golpes de faca em Lazaro Gilson, de 43 anos. O crime aconteceu em Santarém, oeste do Pará, no dia 24 de junho. O processo corre em segredo de justiça.

