Justiça destina lancha e caminhonete oriundas do tráfico para uso policial em Santarém

Lancha e caminhonete são concedidas para Polícia Civil em Santarém — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Os veículos foram apreendidos durante operação de combate ao tráfico de drogas, em outubro de 2019.

O juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal destinou uma lancha e uma caminhonete, oriundos do crime de tráfico de drogas, para o uso da Polícia Civil, e um imóvel para a Polícia Militar de Santarém, no oeste do Pará. Os veículos foram apreendidos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região, em outubro de 2019.

De acordo com o diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, delegado Germano do Vale, ao final do inquérito policial que apontava que os bens faziam associação ao tráfico, o delegado Hebert Farias pediu que os veículos pudessem ser destinados ao uso policial.

“Houve a princípio uma decisão preliminar de que esses bens fossem utilizados pela Polícia Civil, com vistas a futuramente ocasionar o perdimento para passar definitivamente para a Polícia Civil. O carro já foi caracterizado, assim como a lancha e um motor já estão em serviços diários das polícias”, destacou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, não é a primeira vez que a Justiça destine os bens e valores apreendidos durante as operações contra o tráfico e tudo seja investido nas polícias e também nas delegacias especializadas.

*Colaborou Jaderson Moreira, TV Tapajós.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

