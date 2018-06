Justiça determina bloqueio de 2,8 milhões de Anitta em processo aberto por ex-empressária

Fonte: emais.estadao Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Entenda o caso. Em 2014, Anitta rompeu contrato com a empresa K2L, de sua ex-empresária, acusando-a de desviar R$ 2,5 milhões de seu patrimônio, fato que, segundo a Justiça, ainda não foi comprovado. Kamilla respondeu com o atual processo.

Na ocasião da multa, a assessoria da cantora disse que ela entrou com “duas suspeições e uma representação no Conselho Nacional de Justiça diante da suspeita de parcialidade da juíza responsável por este processo”.

Em março, a Justiça já tinha estabelecido que a cantora pagasse multa de mesmo valor, que seria menos da metade do total que Kamilla pede para Anitta, algo em torno de R$ 14 milhões. Como o pagamento não foi cumprido dentro do prazo, a magistrada estabeleceu o bloqueio da quantia.

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta segunda-feira, 4, que sejam bloqueados mais de R$ 2,8 milhões das contas de Anitta. O valor seria referente à diferença de multa contratual cobrada pela ex-empresária dela, Kamilla Fialho, com quem a cantora rompeu em 2014.

You May Also Like