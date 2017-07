Justiça determina internação de cinco jovens acusados de estupro coletivo em escola

Escola em Bom Jesus do Itabapoana, onde ocorreram casos de estupro coletivo

A 1ª Vara Criminal de Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense, decretou, nesta segunda-feira, a internação provisória de cinco menores acusados de participarem de um estupro coletivo numa escola estadual do município. Uma adolescente, de 13 anos, foi abusada sexualmente por 14 jovens, na quadra do Colégio Estadual Padre Mello, onde o caso teria acontecido.

Segundo as investigações, cinco adolescentes envolvidos foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira, por suspeita de participação. O jovem apontado pela vítima como namorado é alvo de um dos mandados de busca apreensão.

A decisão será encaminhada ao Ministério Público do Rio que analisará se cabe eventual recurso. O processo corre em segredo de justiça. Ainda nesta semana, segundo o Tribunal de Justiça, começará a fase de instrução probatória, que consiste na demonstração da verdade dos fatos afirmados pelas partes, ao se contradizem, mutuamente, com as respectivas alegações.

Se comprovada a participação dos adolescentes, a pena pode chegar a três anos em casa de acolhimento. A adolescente vai passar por tratamento médico e psicológico e é acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Fonte: EXTRA.

