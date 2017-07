Justiça determina prisão preventiva de policiais envolvidos em ação policial

Pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado. Crime ocorreu no dia 24 de maio.

A Justiça do Estado do Pará acatou pedido do Ministério Público do Estado para a prisão preventiva dos 13 policiais militares e civis envolvidos na ação policial que resultou na morte de dez trabalhadores rurais, em Pau D’Arco, no sudeste paraense.

As mortes aconteceram no interior da fazenda Santa Lúcia, a 60 km do perímetro urbano do município, no dia 24 de maio. Após isso, os 29 policiais civis e militares envolvidos no crime foram afastados, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em um comunicado divulgado dois dias depois da decisão. Dentre os afastados, estão 21 policiais militares e oito civis, que relataram que foram recebidos a tiros pelos posseiros. Entretanto, nenhum policial ficou ferido.

Uma comitiva federal formada pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), Darci Frigo, e um representante da Defensoria Pública da União esteve no Pará para buscar informações a respeito da chacina.

No dia 31 de maio, o Ministério da Justiça autorizou a Polícia Federal (PF) a acompanhar as investigações das mortes no município.

