Justiça determina que Estado adote medidas de proteção à covid-19 em casas penais de Marabá

As medidas devem ser adotadas imediatamente no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes

Decisão foi proferida após ação civil pública do Ministério Público do Trabalho no município de Marabá, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará

A juíza do Trabalho Marlise de Oliveira Laranjeira, da 4a Vara do Trabalho em Marabá, determinou na última terça-feira (2) que o Governo do Pará adote – com urgência – medidas de proteção e controle do coronavírus no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes e Centro de Recuperação Feminina, ambos em Marabá.

Entre elas estão o fornecimento de materiais e insumos necessários à proteção dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à doença nesses estabelecimentos, disponibilizando máscaras – cirúrgicas ou N95 – e kit completo de higiene de mãos. O material se estende também aos trabalhadores responsáveis pelas atividades de limpeza e higienização, sejam terceirizados ou agentes públicos.

A decisão, em caráter liminar, foi proferida após ação civil pública do Ministério Público do Trabalho no município de Marabá, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará.

No pedido inicial de tutela antecipada, o MPT ressalta a inércia do Estado do Pará em adotar plano de contingência específico para evitar contágio em ambiente de confinamento, aumentando consideravelmente o risco para trabalhadores e custodiados. O coronavírus tem alta transmissibilidade já comprovada e em espaços de aglomeração esse risco é muito superior. O MPT já havia solicitado anteriormente ao Estado do Pará, dentre outras medidas de segurança do trabalho, a elaboração e implementação de PPRA e PCSMO. A sentença reconheceu os pedidos do MPT, mas ainda aguarda decisão final no tribunal, tendo em vista recurso do Estado.

As fiscalizações realizadas pelo MPT em 2018 e 2019 apontaram, antes mesmo da declaração da pandemia, a existência de risco biológico no ambiente. Segundo o MPT, a engenheira de segurança do trabalho do MPT lavrou laudo de inspeção e concluiu que “os profissionais da área de saúde que trabalham na enfermaria do complexo penitenciário de Marabá não recebiam equipamentos de proteção individuais, tampouco eram fornecidos equipamentos de esterilização e álcool para a limpeza das mãos. Não havia também qualquer separação dos resíduos, ausência de proteção mínima das normas de saúde e segurança, deixando os trabalhadores com condições laborais precárias”.

