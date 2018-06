Justiça determina que fake news de Marina Silva sejam removidas

A Justiça determinou nesta quinta-feira (7) que cinco publicações no Facebook sejam removidas em até 48h por citarem a pré-candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva, em um contexto de informações falsas.

A decisão é do ministro Sérgio Banhos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que afirma que as cinco publicações da página “Partido Anti-PT” compartilharam informações falsas.

A página publicou notícias do site “Imprensa Viva”, que afirmam que Marina Silva estaria envolvida nas delações premiadas de executivos da OAS e da Odebrecht. Ainda na tarde de hoje, as notícias no site não estavam mais no ar, porém, as publicações na página do Facebook estavam mantidas.

“As informações não têm comprovação e se limitam a afirmar fatos desprovidos de fonte ou referência, com o único objetivo de criar comoção a respeito da pessoa da pré-candidata”, defende Sérgio Banhos.

Em nota, o Facebook afirmou que ainda não foi notificado da decisão, mas garantiu que irá cumprir a decisão judicial e de fornecimento de dados, “nos termos do Marco Civil da internet e da legislação eleitoral”.

(Com informações do Portal do Holanda)

