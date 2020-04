Justiça determina que União e Anvisa instalem barreiras sanitárias em aeroportos do Pará

Justiça determina que União e Anvisa instalem barreiras sanitárias em aeroporto de Belém — Foto: PF/Ascom

Medida visa diminuir o contágio da Covid-19 no estado.

A Justiça Federal determinou que a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instalem barreiras sanitárias em todos os aeroportos do Pará. A medida visa diminuir o contágio da Covid-19 no estado. O Pará possui 1.026 casos da doença.

De acordo com a decisão, o controle sanitário é necessário para que seja feita a avaliação e monitoramento dos passageiros que desembarcarem. Além disso, esse procedimento pode ajudar o Governo do Estado na recomendação de isolamento e quarentena nos casos suspeitos ou confirmados.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o estado ainda registra 282 casos suspeitos de Covid-19 em análise e 1.676 descartados. O estado também já registrou 38 mortes pela doença.

Colapso no sistema de saúde

De acordo com a Sespa, o Pará tem 90% dos leitos de UTI ocupados para tratamento da Covid-19. A Sespa ainda informou que o Pará possui 580 leitos clínicos disponíveis.

Além disso, um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta o Pará com a terceira maior taxa de crescimento da Covid-19 no país. Ainda de acordo com o levantamento, o número de mortes no Pará dobra a cada quatro dias, mais rápido do que a média nacional.

Segundo Helder, o Governo aguarda a chegada de 400 respiradores, comprados da China, para instalação de leitos de UTI no Hospital de Campanha de Belém. Além disso, de acordo com Helder, 30% das unidades de Santarém, Breves e Marabá também serão transformadas em UTI.

Por G1 PA — Belém

