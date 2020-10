Justiça determina transferência de PMs suspeitos de envolvimento em roubo de ouro em Santarém

Cabo PM Márcio Costa aguarda transferência para Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves e Ivan Passos já está na 2ª Cime — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um PM já foi transferido e outros dois aguardam no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Por determinação do juiz da 2ª Vara Criminal de Santarém, Rômulo Nogueira de Brito, o sargento Ivan da Silva Passos, um dos suspeitos de envolvimento no roubo de 15 quilos de ouro ocorrido em Santarém, oeste do Pará, no dia 27 de setembro, foi transferido para a 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª Cime).

O pedido para a transferência de Ivan, por medida de segurança foi feito pela defesa do sargento, segundo informou o advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillon.

Outros dois PM, os cabos Francisco Márcio Pereira da Costa e Alessandro Rocha de Souza aguardam transferência para o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, localizado na região metropolitana de Belém.

Na decisão, o juiz Rômulo Nogueira de Brito justificou que não há condições estruturais para manutenção dos presos policiais no complexo penitenciário Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm). Também levou em consideração o pedido para que preso Ivan da Silva Passos fique em ambiente separado dos demais internos.

Entenda o caso

Na noite do dia 27 de setembro, um carregamento de 15 quilos de ouro foi roubado quando o responsável pelo transporte do minério saia do porto do DER em uma caminhonete. Ele contou à polícia que foi parado por homens que se identificaram como policiais federais e que seria levado para averiguação.

No caminho, após saber que se tratava de um roubo, temendo ser morto, ele se jogou do carro e buscou abrigo em uma casa localizada na avenida Antônio Simões, bairro Prainha, onde contou o que havia acontecido e pediu para que chamassem a polícia.

O caso foi registrado na 16ª Seccional e na manhã do dia 29, um segurança e dois policiais foram presos.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

