Justiça do PA mantém prisão de professora acusada de planejar morte

Polícia encontrou notebook,dinheiro e objetos de Maria Helena com a acusada

Vítima foi sequestrada e assassinada após pagamento do resgate, em 2015.

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) decidiram, em sessão realizada na última segunda-feira (16), em Belém, manter a prisão de Cleudiane Moura dos Santos, acusada de planejar o sequestro e morte da professora Maria Helena de Oliveira Godoy, em dezembro de 2015, em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará.

A defesa da ré, que requereu a liberdade provisória, teve o pedido de habeas corpus negado pelos integrantes das Câmaras Criminais Reunidas. De acordo com o voto da relatora do recurso, desembargadora Vânia Lúcia da Silveira, a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo não procede, estando o processo em tramitação regular.

Segundo o TJPA baseado em informações do processo, a ré era professora concursada da Prefeitura de Cumaru do Norte e chefe de Maria Helena na Secretaria de Educação do município. Ela teria se informado de que a vítima também atuava como pecuarista, e que tinha R$ 50 mil depositados em sua conta, obtidos pela venda de cabeças de gado. Cleudiane teria planejado o sequestro junto com o companheiro, Lourival Gomes dos Santos, e teria contado ainda com a ajuda de Maurício de Oliveira Pereira, que fornecera sua conta bancária para a transferência do valor.

Mesmo com a transferência do dinheiro, a vítima foi assassinada e teve o corpo encontrado em uma mata na estrada que liga as cidades de Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia, após as prisões dos acusados.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...