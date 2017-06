Justiça Eleitoral inicia biometria em mais 33 municípios do Pará

Com esses novos cadastros aumentarão para 59 o número de municípios com sistema de identificação biométrica

Neste mês o Tribunal Regional do Pará está instalando kits de recadastramento biométrico em mais 33 municípios do interior do estado. Essas localidades já poderão revisar seus eleitores de forma não obrigatória.

Com esses novos cadastros aumentarão para 59 o número de municípios com sistema de identificação biométrica, destes 23 já estão finalizados , 3 devem finalizar ano que vem e estes ordinários devem atingir 35% de recadastramentos em 2018. Adicionando mais de dois milhões de eleitores a base total de dados do TRE do Pará.

Segundo a programação da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, todos os 91 kits de coleta devem estar instalados e funcionando até o final deste mês.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...