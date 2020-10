Justiça Eleitoral julga registro de candidatos a prefeito,vereadores e vice prefeitos em Novo Progresso

Justiça Eleitoral deferiu e indeferiu registro de candidatos a prefeito, vereadores e vice prefeitos em Novo Progresso.

Dos 128 candidatos que solicitaram registro para vereador, dois renunciou, sete sub judici e 119 estão apto.

As decisões, da juíza da 91ª Zona Eleitoral Liana da “Silva Hurtado Toigo”, foram publicadas hoje, mas como são sentenças em primeira instância, cabe recurso.

A Justiça Eleitoral deferiu os pedidos de registros de três candidatos a prefeito, três a vice e 119 a vereadores para concorrer às eleições.

Prefeito e vice

Tiveram os registros deferidos Fabio Milhão e a vice Claudia Kummer, ambos do Republicanos, Gelson Dill (MDB) e o vice Marconi da Unika (Patriota), Fidêncio Campos e a vice, Madalena Hoffmann (PSDB). A Juiza Liana da Silva Hurtado Toigo da 91ª Zona Eleitoral entendeu que o candidato a reeleição Macarrão do Partido Liberal (PL) está concorrendo a um terceiro mandato, que sob sua ótica de visão não é possível, este entendimento cabe recurso eleitoral ao TRE-(Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará) e posterior ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e na última estância o STF (Supremo Tribunal Federal), última estância para solucionar o impasse. O Vice Nego do Bento do PROS, aguarda julgamento.

Todos os candidatos que estiverem, até a cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas, com o requerimento de registro de candidatura com recurso terão seus nomes inseridos nos equipamentos e concorrerão a eleição livremente podendo praticar todos os atos de campanha eleitoral, inclusive participar do horário eleitoral gratuito e obter votos no dia da Eleição. A lei permite que ele participe efetivamente do processo eleitoral, para evitar prejuízos irreparáveis, tanto ao candidato como para a sociedade.

O prazo para recurso é de três dias a partir da Publicação.

Vereadores

A Juíza eleitoral da 91ª Zona Eleitoral Liana da Silva Hurtado Toigo, deferiu 120 candidatos a vereador, entre eles um renunciou e outros sete estão sub Judic em Novo Progresso.

ADRIANA MANFROI MENDES 51163 Aguardando julgamento -PATRIOTA HERLAN GOMES CARDOSO 15000 Aguardando julgamento -MDB LAERCIO FRIES 15236 Aguardando julgamento MDB MAGNO COSTA CARDOSO 22111 Aguardando julgamento PL MOACELIO PEREIRA MELO 55111 Aguardando julgamento PSD PROFESSORA MEL NELSINDA FORSTER 22000, Aguardando julgamento PL ROFESSOR GILBERTO GILBERTO LUIZ DOS SANTOS 40444 Aguardando julgamento PSB

Renuncia

PAULO KAIAPO KUDJEKRE KAIAPO 20222 Renúncia PSC TOTÓ JOSÉ MILTON LIMA SAMPAIO 25333 Renúncia DEM

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DO TSE

