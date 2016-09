Justiça Eleitoral libera candidatos para disputa em Novo Progresso

A Justiça Eleitoral da 91º zona liberou as coligações para o pleito eleitoral em Novo Progresso.

Madalena Hoffmann(PSDB) e Otacir Machado (PRB), encontram-se com recurso.

Macarrão (PSC) e Gelson Dil (PMDB) estão deferidos pela justiça eleitoral.

Dos 73 registros de vereador, dois aguardam Julgamento, um renunciou e os outros setenta candidatos estão aptos ao pleito. Adecio Piran (PDT) e Edina de Souza Ferreira (PT) aguardam julgamento. No total foram sete vereadores que tiveram solicitação de impugnação pela coligação “Progresso Para Todos” que tem a ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB) como candidata a prefeita nessa eleição. Madalena pediu também o indeferimento de registro dos vereadores; Juarez Civieiro,(PSC),Chico Souza(PSC),Edemar Onetta (PSC), Magno Costa(PSC), Sebastião Bueno (PSC) e do candidato a Prefeito Macarrão (PSC) e do vice Gelson Dill, por fidelidade partidária, nesta semana a justiça entendeu que não cabe esta discussão no pleito eleitoral e liberou , agora já estão aptos para disputa eleitoral deste ano.

Já a coligação Progresso Para Todos continua encontra-se sub judice (com recurso), o PDT solicitou a impugnação do registro da candidata a Prefeita Madalena Hoffman(PSDB) , a alegação que no dia que solicitou o registro a ex-prefeita candidata nesta eleição não tinha quitação eleitoral, que somente após o registro , conseguiu apresentar o alvará , no entendimento do advogado ela estaria inelegível para esta eleição. Madalena Hoffman (PSDB) teve o pedido de registro na 91º zona eleitoral deferido com recurso (Candidato julgado regular e deferido; no entanto, houve interposição de recurso contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior).

Mesmo aguardado julgamento, a medida não impede a candidata de fazer campanha e ainda vai ser julgada pelo TRE/PA. Caso seja julgada e condenada o seus votos podem não ser computados, o prazo para substituir candidato termina neste dia 12 de Setembro.

O prazo de impugnação, de apenas cinco dias, terminou na terça-feira (23/08), após a publicação no Diário Oficial de todos os que pediram registro. A Justiça notificou todos os candidatos impugnado – tiveram prazo de sete dias para apresentar sua defesa e para eventualmente juntar os documentos que estão faltando, produzir provas, arrolar testemunhas ou o que mais for necessário. Após apresentarem a defesa à justiça Eleitoral da 91º zona, julgou os registros dentro do prazo, agora os recursos apresentados serão julgados pelo TRE-PA, em Belém.

Neste caso aguarda Julgamento a candidata a Prefeita Madalena Hoffman(PSDB) e Otacir Machado (PRB) da Coligação Progresso Para Todos.

O Candidato a Vereador Adecio Piran (PDT) , da Coligação “Todos Por Novo Progresso” também aguarda julgamento junto ao TRE-PA.

A candidata a vereadora e Edina de Souza Ferreira (PT), aguarda deferimento de registro junto a 91º zona eleitoral.

Outro Lado

A candidata a Prefeita Madalena Hoffman (PSDB) , não foi encontrada para comentar sobre este assunto, no entanto a reportagem do Jornal Folha do Progresso conversou com pessoa ligada a campanha da candidata Tucana, que afirmou não se cogitar em renuncia, os advogados já apresentaram defesa e estão convictos que a justiça vai libera-los para disputa.

Adecio Piran (PDT), disse a nossa reportagem que seu advogado já recorreu da decisão junto ao TRE-PA onde aguarda confiante em um resultado positivo para continuar a campanha.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

